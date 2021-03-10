Дефицит Пенсионного фонда составляет 0,7 миллиарда в феврале

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, поступления фонда в феврале составили 39,9 миллиарда гривен, из которых 25,6 млрд грн - собственные доходы, а еще 14,3 млрд грн - средства из госбюджета.

В целом Фонд увеличил поступления за январь-февраль 2021 года на 6,5 млрд грн против соответствующего периода 2020 года до 76,5 млрд грн. Расходы фонда составили 40,6 млрд грн в феврале и 81 млрд грн от начала 2021 года.

Поступления по единому социальному взносу в феврале составили 23,5 млрд грн, что лишь на 0,5 млрд меньше плана. В то же время, в прошлом году разрыв между планом и фактическим показателем составил 2,1 млрд грн.

С начала года поступления по ЕСВ находятся на 2,6 млрд грн позади плана и составляют 42,9 млрд грн.

Напомним: на заседании 17 февраля Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда, в котором, в частности предусмотрен рост пенсий в связи с повышением минимальной заработной платы и их индексация.

Пенсионный фонд в январе 2021 получил доходов на 36,6 миллиарда, при этом сборы от ЕСВ составили на 2,1 миллиарда меньше плана.

Расходы Пенсионного фонда 2020 года превысили доходы на 13,2 миллиарда гривен, в декабре впервые за год доходов было на 5,2 миллиарда больше расходы.

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