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Регулятор НКРЭКУ проанализирует обоснованность абонплаты облгазов – премьер

14.01.2021 / 14:17
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить госрегулирование цены на газ для бытовых потребителей (населения) на период карантина по 6,99 грн за куб. м.

"Второй вопрос, который волнует общественность, и который мы отрабатываем, – это тарифы на распределение газа, или так называемая абонплата за газ. Сейчас НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют наиболее высокие тарифы на распределение газа", - сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров 13 января.

По его словам, урегулирование этого вопроса может быть разрешено с помощью Верховной Рады путем внесения изменений в действующее законодательство.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в ближайшее время изучит обоснованность и прозрачность тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

Источник

газ, НКРЭКУ, Шмыгаль
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