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США готовят новые санкции против Северного потока-2 – СМИ

14.01.2021 / 11:21
Государственный департамент США сообщил европейским компаниям, которые причастны к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске новых санкций от администрации пока действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника

Отмечается, что у Трампа готовят последний санкционный пакет против газопровода.

"Мы пытаемся проинформировать компании о рисках и убедить их отказаться от этого дела, пока не стало слишком поздно", – на условиях анонимности сказал источник в правительстве США.

По его словам,  Госдеп опубликует отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу от России до Германии. В документе могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой проекта.

Вероятно, под санкциями может оказаться страховая группа Zurich Insurance Group.

Источники агентства указывают, что последние месяцы европейские компании получали запросы от Госдепа касательно своей роли в строительстве трубы.

Известно, что администрация Трампа выступает против запуска газопровода, который лишит Украину выгодных сборов и усилит влияние России на Европу.

Напомним: норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод "Северный поток-2" по окончании его строительства, отказалась предоставлять эту услугу после новых санкций США.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северного потока-2"

Строительство газопровода " Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

Источник

США, санкции, Северный поток
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