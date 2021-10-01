В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова

Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе нардепов.

Об этом сообщает канал "Украина 24".

Как отметил Никифоров, начало отставки Разумкова было инициативой главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Это инициатива Арахамии. У него можно спросить его мотивы. О том, почему он эти списки на подпись запросил у главы Верховной рады", - сказал спикер главы государства.

Никифоров добавил, что Зеленский и спикер парламента Разумков имеют "нормальные отношения" и выполняют "каждый свою функцию".

Напомним, сегодня фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Разумкова.

После этого в Раде заявили, что уже подготовили подписные листы. Однако затем Арахамия направил еще одно обращение об отставке Разумкова, поэтому процедуру перезапустили.

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