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У Зеленского заявили, что власти не должны вмешиваться в дела верующих

13.06.2019 / 12:36
Разумков заявил, что власти не должны вмешиваться в дела верующих

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что власти не должны вмешиваться в дела верующих.

О позиции Президента и его команды по вопросу взаимоотношений Церкви и власти Разумков рассказал в интервью «Стране».

«Государство должно отдать вопросы, которые разделяют общество, на откуп людям. Пусть они сами разбираются, власть не должна в это вмешиваться», - сказал он.

Он подчеркнул: «Если мы говорим о роли государства в этом вопросе - государство должно обеспечивать интересы всех. Независимо от того, в какую церковь вы ходите, и ходите ли вообще».

По словам политика, если кто-то из верующих совершает противоправные действия – это вопрос правоохранителей.
«Если появляются горячие головы, а их хватает и с той, и с другой стороны, должны включаться правоохранительные органы. Невзирая на то, у кого какая нашивка, крестик или к какому духовнику он ходит», - пояснил глава «Слуги народа».

Источник: Inpress.ua
президент, церковь, Разумков
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