Послы ЕС согласовали продление крымских санкций против России

Постоянные представители стран ЕС 12 июня согласовали решение о продлении крымских санкций против России в год.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Надеюсь на скорое утверждение Советом ЕС. Призываю ЕС усилить давление на РФ в ответ на новые репрессии против крымских татар и указ руководства РФ о "паспортизации" украинцев в Крыму", - заявил он.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Срок действия нынешних санкций ЕС в отношении Крыма завершается 23 июня.

Утверждение о продлении действия запрета на инвестиции в Крым ожидается на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

Источник