В Киево-Печерской лавре рассказали об исцелениях, которые произошли возле мощей преподобного Агапита

В день памяти преподобного Агапита Печерского в Лавру приходит очень много людей, а к пустому колодцу никто не приходит.

Об этом сказал наместник Святой Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел в интервью накануне дня памяти преподобного Агапита Печерского, сообщает «Фома» со ссылкой на lavra.ua.

«По традиции в день накануне памяти преподобного Агапита его мощи будут подняты из Ближних пещер, где они почивают, и перенесены в Трапезный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских», — сказал владыка Павел, напомнив, что в тот же день вечером в храме будет совершено всенощное бдение, а утром — Божественная литургия.

«Людей в этот день приходит очень много, и мы должны понимать, что к пустому колодцу никто не приходит. Преподобный Агапит прославился как безмездный врач, который совершал еще при жизни множество исцелений, а по блаженной кончине своей является тем духоносным сосудом, от которого исходит благодать и сила... Преподобный Агапит всегда и всех к себе зовёт, он всегда и всем поможет, стоит только прийти попросить его об этом!», — сказал наместник Лавры.

Он отметил, что у мощей преподобного Агапита происходит множество исцелений.

«Вот совсем недавно одна женщина, больная онкологией, попросила, чтобы её принесли к преподобному. Трижды её приносили к раке преподобного, и уже в третий раз она вышла из пещер сама», — поделился владыка Павел.

По словам архиерея, «очень много людей молятся преподобному Агапиту, мученику младенцу Иоанну, кто не имеет детей, и Господь дарует им радость и возможность называться родителями».

«Перед разными операциями люди приходят и получают облегчение, а некоторые совсем излечиваются. Всё зависит от того, насколько у нас хватает веры, ведь всё Евангелие пронизано словами Спасителя о том, как должен человек верить. Потому если человек неверующий, то благодать не может ему помочь, а если человек верит в то, что Господь ему поможет, то Спаситель мира, Дивный во святых Своих, ему никогда не откажет», — заключил митрополит Павел.