Войти | Зарегистрироваться
12:50

четверг,
13 июня
Онлайн
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Страна
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Верующие волынского села Жидычин просят Зеленского защитить их права

13.06.2019 / 11:59
Верующие волынского села Жидычин просят Зеленского защитить их права
Жидычин Источник: Центр информации УПЦ
Свято-Николаевский храм УПЦ села Жидычин был захвачен 22-23 февраля

Община захваченного сторонниками новой Церкви Свято-Николаевского храма Украинской Православной Церкви села Жидычин Киверцовского района Волынской области записала открытое видеообращение к президенту Зеленскому.

В своем видеообращении, опубликованном на Youtube-канале «Правблог», верующие просят главу государства вмешаться в религиозный конфликт на Волыни и защитить их право молиться в своем храме, сообщает Центр информации УПЦ. 

«Дорогой господин Президент! Мы обращаемся к Вам, жители села Жидичин, прихожане Свято Николаевского храма, который рейдерски захватили представители ПЦУ, с простым требованием – чтобы каждый из нас мог жить по закону. Сначала по закону государственному, а во-вторых, по Закону Божьему. Просим Вас, как Гаранта Конституции, защитить нас от рейдерского захвата этого храма, который мы построили собственными руками, и этого домика, в котором мы тоже молились. Просим – просто жить по закону. Просим Вас защитить нас и помочь нам просто верить, и просто жить на нашей Украине», - от имени общины обратился к президенту настоятель храма, иерей Роман Гелета.

Как сообщалось, Свято-Николаевский храм УПЦ села Жидычин был захвачен 22-23 февраля. 28 февраля Волынская ОГА перерегистрировала общину УПЦ в ПЦУ. После захвата храма верующие перешли молиться в дом священника, пока не обустроили под церковь новое помещение.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, захват храмов, Жидычин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 июня
12 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.