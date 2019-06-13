В Киево-Печерской лавре 14 июня будут торжественно отмечать день памяти преподобного Агапита

Православные 14 июня будут отмечать память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного.

Как сообщает lavra.ua, нетленные мощи святого находятся в Ближних пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

По многолетней традиции, в канун праздника братия Киево-Печерской Лавры выносит раку с мощами преподобного Агапита Печерского из пещер и под пение тропаря и величания преподобному торжественно переносит мощи в Трапезный храм, в котором будут совершаться праздничные богослужения и верующие смогут поклониться великой лаврской святыне.

Расписание богослужений в день память преподобного Агапита Печерского:

Вынос мощей из Ближних пещер состоится 13 июня в 16.00.

Всенощное бдение в Трапезном храме 13 июня, 16.30.

Акафист преподобному Агапиту Печерскому в Трапезном храме - 14 июня, 7.30.

Божественная литургия в Трапезном храме – 14 июня, 9.00.