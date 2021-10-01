Иммунный ответ после вакцинации против COVID-19 сильнее, чем после заболевания – академик

В то же время среди ученых нет единой позиции, как третья доза вакцины влияет на усиление иммунитета. Об этом в эфире телеканала "Дом" сказал академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комиссаренко.

Ученый отметил, что на иммунитет человека влияет много факторов.

"Ученые говорят, что третья вакцинация приводит к усилению иммунного ответа. Но этот иммунный ответ, вполне возможно, не против тех частей вируса, которые влияют на связывание вируса с клетками человека... Потому что антитела могут не влиять на связывание вируса с клетками человека", - пояснил Комиссаренко.

Академик также подчеркнул, что иммунная система у каждого человека индивидуальна, поэтому "иммунный ответ и иммунная память будет сохраняться в течение разного времени".

В этой связи он отметил, что первые случаи коронавируса SARS (Severe acute respiratory syndrome coronavirus) были зафиксированы в 2002-2004 годах в Китае, и некоторые люди, переболевшие тогда, до сих пор сохраняют достаточно сильную иммунную память. "У них иммунитет продолжает работать. То есть у некоторых людей он будет храниться 14-16, возможно, даже 17 лет", - отметил Комиссаренко.

Поэтому, по его словам, есть надежда, что и у украинцев иммунный ответ будет сохраняться достаточно долго.

"Но даже если она будет держаться в течение всего нескольких лет, то иммунизация все равно будет происходить иначе - гораздо реже", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, в вопросе третьей прививки нужно учитывать и проблему нехватки вакцин. "Богатые страны могут себе позволить провести третью вакцинацию. Но сейчас большое количество людей на нашей планете не вакцинировали ни разу, не говоря уже о том, чтобы во второй раз", - отметил академик.

Комиссаренко также отметил, что в Украине процент дважды вакцинированных составляет 13-14, что, по его мнению, "очень мало".

Напомним, с начала прививочной кампании в Украине привито 7 000 535 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 5 617 457 человек. Всего проведено 12 617 990 прививок.

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