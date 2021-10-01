Войти | Зарегистрироваться
18:49

пятница,
01 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Иммунный ответ после вакцинации против COVID-19 сильнее, чем после заболевания – академик

01.10.2021 / 17:59
В случае с COVID-19 вакцинация дает более сильный иммунный ответ, чем перенесенное заболевание, хотя обычно происходит наоборот.

В то же время среди ученых нет единой позиции, как третья доза вакцины влияет на усиление иммунитета. Об этом в эфире телеканала "Дом" сказал академик-секретарь отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комиссаренко.

Ученый отметил, что на иммунитет человека влияет много факторов.

"Ученые говорят, что третья вакцинация приводит к усилению иммунного ответа. Но этот иммунный ответ, вполне возможно, не против тех частей вируса, которые влияют на связывание вируса с клетками человека... Потому что антитела могут не влиять на связывание вируса с клетками человека", - пояснил Комиссаренко.

Академик также подчеркнул, что иммунная система у каждого человека индивидуальна, поэтому "иммунный ответ и иммунная память будет сохраняться в течение разного времени".

В этой связи он отметил, что первые случаи коронавируса SARS (Severe acute respiratory syndrome coronavirus) были зафиксированы в 2002-2004 годах в Китае, и некоторые люди, переболевшие тогда, до сих пор сохраняют достаточно сильную иммунную память. "У них иммунитет продолжает работать. То есть у некоторых людей он будет храниться 14-16, возможно, даже 17 лет", - отметил Комиссаренко.

Поэтому, по его словам, есть надежда, что и у украинцев иммунный ответ будет сохраняться достаточно долго.

"Но даже если она будет держаться в течение всего нескольких лет, то иммунизация все равно будет происходить иначе - гораздо реже", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, в вопросе третьей прививки нужно учитывать и проблему нехватки вакцин. "Богатые страны могут себе позволить провести третью вакцинацию. Но сейчас большое количество людей на нашей планете не вакцинировали ни разу, не говоря уже о том, чтобы во второй раз", - отметил академик.

Комиссаренко также отметил, что в Украине процент дважды вакцинированных составляет 13-14, что, по его мнению, "очень мало".

Напомним, с начала прививочной кампании в Украине привито 7 000 535 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 5 617 457 человек. Всего проведено 12 617 990 прививок.

Источник

коронавирус, вакцинация
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.