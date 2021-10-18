Войти | Зарегистрироваться
11:22

понедельник,
18 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

"Нафтогаз" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона - Витренко

18.10.2021 / 10:14
НАК "Нафтогаз Украины" моделирует разные сценарии прохождения отопительного сезона 2021/2022 годов, сообщил глава правления компании Юрий Витренко.

"Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и т.д… Планируем как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов", - сказал Витренко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, компания также держит в уме и худший сценарий для страны: если заработает газопровод "Северный поток 2" и РФ надумает полностью прекратить физический транзит природного газа через ГТС Украины.

Витренко напомнил, что "Газпром" по-прежнему отказывается продавать газ европейским компаниям на границе Украина-РФ, фактически блокируя доступ к транзиту в Европу через ГТС Украины.

"Мы настаиваем, что европейские компании должны получить возможность покупать этот газ на российско-украинской границе. Тогда они сами смогут бронировать мощности украинской ГТС, что снижает риски прекращения транзита. Таким образом "Газпром" показал бы немецком регулятору, который рассматривает вопросы сертификации оператора "Северного потока-2", что Россия готова соблюдать европейское законодательство и воспринимает газ как товар, а не оружие или инструмент шантажа", - отметил глава НАК.

Источник

отопительный сезон, Нафтогаз
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 октября
17 октября
16 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.