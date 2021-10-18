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Рада планирует 20 октября рассмотреть в первом чтении проект госбюджета-2022 - Стефанчук

18.10.2021 / 12:50
Верховная Рада планирует в ближайшую среду, 20 октября, рассмотреть в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"18 числа (октября - ред.) - заседание (бюджетного - ред.) комитета, 20-го мы будем голосовать бюджет в зале, в первом чтении", - сказал спикер журналистам 14 октября в Киеве.

Вместе с тем он назвал беспрецедентным решением намерение повысить зарплаты украинским медикам, для чего в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн - для средних медицинских работников.

"Такого ещё не было в истории Украины, чтобы на такой уровень поднимать зарплату медицинским работникам... Насколько я знаю, те показатели, которые сегодня закладываются и касательно которых продолжается дискуссия, - на значительный процент больше, чем было до этого в медицине", - отметил спикер.

"Безусловно, мы должны находить источники (поступления средств – ИФ), поэтому должны принимать и ряд "ресурсных" законов, которые также будут стоять в повестке дня Верховной Рады", - добавил Стефанчук.

По его словам, парламент планирует рассмотреть законопроект №5600 "О сбалансированности бюджетных поступлений" в четверг, 21 октября.

Источник

ВР, Стефанчук
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