Войти | Зарегистрироваться
14:25

понедельник,
18 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа - Reuters

18.10.2021 / 13:21
Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа. Стремительный рост цен на газ и нехватка электроэнергии на внутреннем рынке усиливают обеспокоенность по поводу топливной безопасности страны.

Об этом сообщает  Reuters.

По крайней мере пять китайских компаний, включая крупную государственную корпорацию Sinopec Corp и Китайскую национальную оффшорную нефтяную компанию (CNOOC), а также поддерживаемые местным правительством дистрибьюторы энергии, такие как Zhejiang Energy, ведут переговоры с американскими экспортерами, в основном Cheniere Energy и Venture Global.

Обсуждения могут привести к сделкам на десятки миллиардов долларов, которые ознаменуют рост импорта СПГ в Китай из США в ближайшие годы, пишет агентство.

В разгар китайско-американской торговой войны в 2019 году торговля газом на короткое время приостановилась. Строительство объектов для экспорта СПГ может занять годы, и в Северной Америке в разработке находится несколько проектов, экспорт которых начнется не раньше середины десятилетия.

Переговоры с поставщиками с США начались в начале этого года, но в последние месяцы ускорились на фоне одного из крупнейшего за последние десятилетия дефицита топлива. В этом году цены на природный газ в Азии подскочили более чем в пять раз, что вызвало опасения по поводу перебоев в поставках электроэнергии зимой.

Источники сообщают, что в ближайшие несколько месяцев будет объявлено о новых сделках после того, как частная компания ENN Natural Gas Co, возглавляемая бывшим главой крупнейшего покупателя Китая, CNOOC, объявила о 13-летней сделке с Cheniere в понедельник.

Источник

США, Китай, сжиженный газ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 октября
17 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.