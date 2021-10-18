Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

По крайней мере пять китайских компаний, включая крупную государственную корпорацию Sinopec Corp и Китайскую национальную оффшорную нефтяную компанию (CNOOC), а также поддерживаемые местным правительством дистрибьюторы энергии, такие как Zhejiang Energy, ведут переговоры с американскими экспортерами, в основном Cheniere Energy и Venture Global.

Обсуждения могут привести к сделкам на десятки миллиардов долларов, которые ознаменуют рост импорта СПГ в Китай из США в ближайшие годы, пишет агентство.

В разгар китайско-американской торговой войны в 2019 году торговля газом на короткое время приостановилась. Строительство объектов для экспорта СПГ может занять годы, и в Северной Америке в разработке находится несколько проектов, экспорт которых начнется не раньше середины десятилетия.

Переговоры с поставщиками с США начались в начале этого года, но в последние месяцы ускорились на фоне одного из крупнейшего за последние десятилетия дефицита топлива. В этом году цены на природный газ в Азии подскочили более чем в пять раз, что вызвало опасения по поводу перебоев в поставках электроэнергии зимой.

Источники сообщают, что в ближайшие несколько месяцев будет объявлено о новых сделках после того, как частная компания ENN Natural Gas Co, возглавляемая бывшим главой крупнейшего покупателя Китая, CNOOC, объявила о 13-летней сделке с Cheniere в понедельник.

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