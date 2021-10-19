Минэкономики: ВВП Украины вырос на 2,9% с января

Об этом говорится в обзоре Министерства экономики.

Так, в январе-августе 2021 года индекс производства увеличился на 2,1% (против падения на 5,8% в прошлом году). ВВП вырос на 2,9% против падения на 5,7% в прошлом году.

Это обусловлено тем, что все виды экономической деятельности нарастили объемы производства за исключением оптовой торговли. Кроме того, на мировых товарных рынках держался высокий уровень цен, активно наращивалось сельхозпроизводство.

Повлияли также оптимистические настроения бизнеса в условиях "зеленого" уровня эпидемической опасности.

Несмотря на это, рост не превысил уровень падения за соответствующий период прошлого, то есть пока экономика находится в фазе восстановления. Переход к фазе роста Минэкономики прогнозирует в следующем году.

В разрезе секторов, сельское хозяйство выросло в условиях высокой урожайности и увеличения убранных площадей большинства с/х культур, в частности пшеницы. Ее урожай в этом году является рекордным - 32,2 млн тонн на 1 сентября, что на 28,4% больше прошлого года.

Промышленность продолжила восстанавливаться при благоприятной конъюнктуре на внешних рынках. Рост строительной отрасли, говорят в ведомстве, обусловлено государственными программами "Доступной ипотеки" и "Большого строительства".

Зато транспорт показывает рост на фоне низкой статистической базы в прошлом году. Также в августе вырос объем пассажирооборота при ослаблении карантина, грузооборот вырос за счет постепенного восстановления спроса на грузовые перевозки.

Негативные показатели второй месяц подряд показывает внутренняя торговля из-за падения оптового товарооборота. Причина заключается в снижении цепи перепродажи товаров. Розничный сегмент рынка при этом удержал внутреннюю торговлю от еще более глубокого падения.

В ведомстве отмечают, что имеющееся восстановления не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики. На развитие давит распространение нового штамма COVID-19, обострение политических и экономических отношений между отдельными странами и злоупотребление РФ доминирующей позицией на рынке газа.

Напоминаем: Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.

Реальный валовой внутренний продукт во II квартале 2021 года в годовом измерении увеличился на 5,7%, в то же время на показатель повлиял эффект низкой базы сравнения.

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