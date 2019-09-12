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«Нафтогаз» может оставить киевлян зимой без тепла

12.09.2019 / 10:13
«Нафтогаз» заявляет об угрозе срыва отопительного сезона для части Киева

Долги 14 столичных теплопроизводителей ставят под угрозу теплоснабжение жителей некоторых домов Киева в отопительном сезоне.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на НАК «Нафтогаз Украины».

«Четырнадцать теплопроизводителей города Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством (ПСО), что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы», - сказано в сообщении.

В частности, речь идет о компаниях «Акважитлосервис», «Современные муниципальные технологии», «Вертон Технолоджи», «Элизиум ЖЭО», «Энерго Сервис Групп», «Эско-Эксперт», «Эффективные энергетические системы», «Житлокомфорт», «Жилье-Сервис», «Сент София Проперти Менеджмент», «Щорса, 32 ЖЕП», «Групповая котельная МВД Украины», ОСМД «Победа 131-А» и «Юрковская 28».

Отмечается, что расчеты перечисленных предприятий и объединений с НАК «Нафтогаз Украины» - ниже установленного законодательством минимального уровня. В то же время подавляющее большинство столичных теплопроизводителей, а именно 91 компания и объединения, включая крупнейшего столичного производителя тепла «Киевтеплоэнерго», добросовестно рассчитываются за полученный газ.
«Нафтогаз» просит столичную мэрию взять под контроль деятельность этих предприятий и объединений.

«Ведь от их правильной работы зависит своевременный старт отопительного сезона и наличие тепла в домах киевлян», - отметила компания.

отопительный сезон, столица, Киев, Нафтогаз
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