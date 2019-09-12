В Киеве скорая помощь с ребенком протаранила автомобиль

Вечером среды, 11 сентября, на улице Вадима Гетьмана в Киеве произошло ДТП.

На столичной Шулявке, возле ТРЦ «Космополит», дорогу не поделили два автомобиля Peugeot, один из которых являлся каретой скорой помощи, которая спешила в больницу. В скорой везли больного ребенка, сообщает «Информатор».

Peugeot двигался по улице Вадима Гетьмана в сторону Шулявского моста. По словам водителя автомобиля, он не местный и доверился навигатору, который разрешил ему разворот перед торговым центром «Космополит». В это время за ним на большой скорости и со спецсигналами двигалась карета скорой помощи. Врачи экстренно доставляли ребенку в одну из городских больниц, а потому объезжали поток автомобилей по встречной полосе.

Разъехаться двум Peugeot не удалось. Скорая протаранила легковой автомобиль в бок. На место сразу прибыл экипаж патрульной полиции и второй автомобиль медиков, который забрал ребенка на борт и доставил в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.