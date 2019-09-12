Парламент поддержал перезагрузки НАПК

Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата при минимально необходимых 226.

Как отмечается, в пояснительной записке, законопроектом предлагается изменить форму правления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с коллегиальной на единоличную. Планируется, что председателя НАПК будет назначать на должность Кабинет министров в соответствии с представлением конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора.

В случае принятия законопроекта и со дня вступления его в силу полномочия членов, руководителя аппарата, заместителей руководителя аппарата НАПК прекращаются досрочно. С целью скорейшего назначения руководства Национального агентства и начала его работы, Кабмину поручается в 45-дневный срок со дня вступления в силу изменений обеспечить проведение конкурса на занятие должности председателя НАПК.

Законопроект предлагает также изменить порядок формирования и состав конкурсной комиссии по отбору председателя НАПК, обеспечив участие представителей международных организаций в работе конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии не могут входить лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления. Предполагается, что это повысит общественное доверие к результатам конкурсного отбора, а также обеспечит отбор кандидата, который наилучшим образом соответствует установленным критериям должности председателя Нацагентства.

Гарантии независимости председателя НАПК предусмотрено обеспечить, в частности, путем определения исчерпывающего перечня оснований для досрочного прекращения его полномочий, которые не предусматривают возможности политически мотивированного увольнения. При этом полномочия председателя Нацагентства можут быть прекращены досрочно в случае наличия заключения комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Такая оценка проводится каждые два года независимыми экспертами, предложенными международными организациями.

В изменениях к Закону определены основные положения относитьельно деятельности указанной комиссии.

В законопроекте предлагается предоставить председателю НАПК полномочия создавать не более шести территориальных органов Национального агентства, территория деятельности которых может не совпадать с административно-территориальным делением; устранить законодательные пробелы для обеспечения надлежащего доступа НАПК к реестрам и базам данных, администратором (держателем) которых являются государственные органы. Проект закона также устанавливает, что НАПК имеет право получать информацию из открытых баз данных, реестров иностранных государств, в том числе после внесения платы за получение соответствующей информации, если такая плата требуется для доступа к информации.

Проект предлагает отменить обязательную государственную регистрацию актов Национального агентства в Министерстве юстиции.

Среди прочего - планируется определить в законе размер должностных окладов должностных лиц НАПК, что соответствует уровню обязанностей, возлагаемых на работников органа. При этом планируется ограничить максимальный размер премий, которые могут быть выплачены руководству Национального агентства.

Кроме того, законопроект предусматривает изменение порядка формирования и расширения полномочий Общественного совета при НАПК; проведение каждые два года внешней независимой оценки эффективности деятельности Нацагентства; создание подразделения внутреннего контроля НАПК с целью обеспечения добропорядочности работников Национального агентства.

Законопроект также определяет субъектами, на которых распространяется действие закона "О предупреждении коррупции», лиц, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в Офисе Президента и Президентом Украины, лиц, занимающих определенные Законом Украины "О государственной службе" должности патронажной службы, помощников судей.

Законопроект также предусматривает изменения, исключающие из круга субъектов декларирования представителей общественности и других лиц, не осуществляющих функции государства или местного самоуправления.

К тому же, законопроект предлагает обязать представлять декларации кандидатов на внеочередных, а не только очередных, выборах народных депутатов.

Напомним, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики на заседании 6 сентября рекомендовал Раде принять законопроект №1029 за основу и в целом.

Президент внес проект закона 29 августа и определил его как неотложный.

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