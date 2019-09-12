В Киеве отменили 12 рейсов городской электрички

Сегодня, 12 сентября, ряд утренних рейсов городской электрички в Киеве вновь отменили.

Как сообщает пресс-служба КП «Киевпастранс», это связано с техническими причинами.

«В утренние часы по техническим причинам отменены такие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325, 7406, 7413/14, 7419», – сказано в сообщении.

В «Киевпастрансе» принесли извинения за неудобства, отметив, что безопасность пассажиров в приоритете.

Как ранее сообщалось, начиная с февраля 2019 года «Киевпастранс» каждый месяц отменяет более 100 рейсов городской электрички. Утренние рейсы городской электрички отменяются чаще вечерних.