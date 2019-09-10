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«Киевпастранс» поменял названия остановок общественного транспорта

10.09.2019 / 17:00
В столице поменялись названия остановок

У ряда остановок общественного транспорта в Киеве с 10 сентября изменились названия.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба КП «Киевпастранс».
В частности, остановка троллейбусов маршрутов №№ 11,12,43 и автобусов маршрута № 1 "Отель Голосеевский" в обоих направлениях поменяла название на "Отель Голосеевский. Детская библиотека Украины для юношества".

Кроме того, остановка троллейбусов маршрутов №№ 12,91Н и автобусов маршрута № 20 "Улица Тверская" в направлении ст. м. "Лыбидская" на "Улица Ежи Гедройца".

Также переименовали остановку автобусов маршрутов №№ 43,43к "Деревня Чапаевка" в обоих направлениях на "Микрорайон Вита-Литовская", а остановку автобусов маршрутов №№ 42,87 "Городской молокозавод № 2" в обоих направлениях на "Улица Ованеса Туманяна".

Переименование коснулось и остановки автобусов маршрута № 91 "Железнодорожная станция Киев-Московский" в обоих направлениях, которая теперь имеет название "Железнодорожная станция Киев-Демеевский".

Источник: Inpress.ua
транспорт, столица, Киев, Киевпастранс
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