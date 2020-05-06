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В Раду внесли закон, который позволит чиновникам скрывать внебрачных детей

06.05.2020 / 14:52
Группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, цель которого позволить чиновникам не показывать в декларациях внебрачных детей.

Об этом сообщает блог руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина на Украинской правде, а также есть информация о законопроекте на сайте парламента

Прямая речь Шабунина: "Расскажу вам о приоритетах нашей политической элиты во время эпидемии. 28 депутатов (среди которых вице-спикер (Руслан Стефанчук — ред.) и несколько председателей комитетов) пять дней назад зарегистрировали законопроект. Его сразу начали пихать в повестку дня внеочередной сессии".

Антикоррупционер обратил внимание, что главная цель законопроекта - разрешить не декларировать имущество несовершеннолетних детей, которые не живут с родителями-декларантами.

И дело здесь даже не в коррупции, подчеркивает Шабунин, а в "нежелании кого-то из авторов засветить в декларации внебрачных детей".

А чтобы не позориться только этой нормой, пишет глава ЦПК, ее спрятали среди других изменений, которые не являются столь неотложными, чтобы во время эпидемии их вносить в повестку дня ВР.

Источник

законопроект, коррупция, декларация, депутаты, ВР, внебрачные дети
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