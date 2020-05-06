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Митрополит Онуфрий объяснил, в чем проявляется настоящий патриотизм

06.05.2020 / 15:01
Митрополит Онуфрий объяснил, в чем проявляется настоящий патриотизм
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Он рассказал, чем опасны проявления национализма, которые приводят к конфликтам и противостояниям

Патриотом является человек, который любит Бога и любит своего ближнего.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, об этом заявил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, комментируя, в чем состоит истинный патриотизм..

«Патриот - это тот, который любит отца и мать. Patre - это отец (лат. - ред.), мы все должны быть патриоты, потому что мы должны любить своего отца и мать. Сказано в заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12). Если он чтит своего отца, то он чтит и другого, твоего отца. Я чту своего отца, но я чту и твоего отца, потому что я знаю, что это твой отец, Бог через него дал тебе жизнь, и других отцов и матерей», - подчеркнул Блаженнейший.

Он рассказал, чем опасны проявления национализма, которые приводят к конфликтам и противостояниям.

«Национализм - это когда человек сосредотачивается на земном, национализм - он бесконечный. Он начинается в лучшем случае из страны - Россия, Украина. В России говорят, что национальность «россиянин» - это самая высокая, самая лучшая, в Украине говорят, что «украинец» - национальность самая хорошая…», - отметил Предстоятель.

Он рассказал, к чему приводит внутреннее разделение, которое начинается в душе человека.

«Север начинает говорить, что я лучше, чем Юг, а Юг говорит, что я лучше Севера, Центр говорит, что я лучше всех вас. И доходит до того, что он [национализм] делит семью… Такая внутренняя война может дойти до того, что выплёскивается наружу и порождает конфликты и в семье, и в селах, и в городах, и в мире. Начало войны — это разделение», - подчеркнул Блаженнейший.

По его словам, без любви к Богу невозможно любить ближних и стать истинным патриотом.

«Если мы Бога не возлюбим больше всего, а это Отец наш Небесный, то мы не сможем и любить правильно ни родителей своих, ни других родителей. Поэтому патриотом является человек, который любит Бога и любит своего ближнего: отца, мать, брата и так далее», - отметил Предстоятель УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
упц
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