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КГГА выдала разрешение на строительство ТЦ в центре Киева фирме с орбиты Микитася

12.09.2019 / 10:48
КГГА выдала разрешение на строительство ТЦ в центре Киева фирме с орбиты Микитася
Источник: Наші гроші
Предельную высоту объекта разрешили на уровне 50,7 м

Киевская администрация выдала фирме с орбиты экс-нардепа Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового торгового комплекса возле «Зоряного» в Печерском районе столицы.

Офисно-торговый комплекс планируют построить на участке площадью 1,36 га по улице Московская, 8 в Печерском районе столицы, сообщают «Наші гроші».

«Департамент градостроительства КГГА 20 августа выдал ООО „Философия девелопмента“ градостроительные условия и ограничения для реконструкции корпуса завода „Арсенал“ под административное здание с паркингом. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Департамента», - сказано в сообщении.

Предельную высоту объекта разрешили на уровне 50,7 м, несмотря на то, что участок расположен в центральном историческом ареале Киева, где разрешено строительство не выше 27 м.

Корпус завода с участком «Укргазбанк» продал через СЕТАМ в начале апреля. Стоимость сделки составила 563,71 миллиона гривен.

В апреле право собственности на имущество зарегистрировали на компанию «Философия девелопмента», связанную с корпорацией «Укрбуд» экс-нардепа Максима Микитася.

Источник: Inpress.ua
застройка, столица, Киев, КГГА
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