Зеленский предлагает усилить власть директора ГБР

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

10 сентября на сайте Верховной Рады появился президентский законопроект.

№ 2116 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюро расследований "по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований".

В случае принятия законодательной инициативы, глава бюро самостоятельно будет осуществлять руководство органом, не разделяя полномочия с заместителями, как это определяет существующий закон.

Статьи о проведении конкурса на заместителей руководителя ГБР предлагается исключить, зато директору хотят добавить полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. "Директор Государственного бюро расследований назначается на должность Президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса", - говорится в законопроекте.

Кроме этого, Зеленский предлагает закрепить полномочия директора принимать решение о дисциплинарного взыскании с работников ГБР на основании решения соответствующей комиссии. В действующем законе такое решение принимает дисциплинарная комиссия без участия директора.

Президент хочет закрепить статус ГБР как государственного правоохранительного органа вместо центрального органа исполнительной власти.

Напомним, согласно заявлениям директора ГБР Романа Трубы, сейчас расследует 11 уголовных производств фигурантом яких является Петр Порошенко. По ним бывшего президента периодически вызывают на допросы в бюро, на которые он не приходит.

По мнению Порошенко, существующие производства открыты Трубой на "основные выдумок и лжи", а сам директор "забыл о собственном стыде и достоинстве". Он считает, что Труба может быть причастен к сливу информации экс-заместителю главы Администрации президента Януковича Андрею Портнову.

Глава ГБР все обвинения Порошенко отвергает и говорит, что экс-президент отрицает действительность.

Президент Владимир Зеленский внес законопроект, предлагающий отменить так называемые "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.

В конце августа 45 народных депутатов обратились в Конституционный Суд с представлением относительно конституционности отдельных положений закона о Государственном бюро расследований.

Ранее директор ГБР Роман Труба заявлял, что у Порошенко готовят представление в Конституционный суд о признании отдельных норм закона о ГБР такими, которые не соответствуют Конституции.

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