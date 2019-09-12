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В Киево-Печерской лавре освятили накупольные кресты для церкви Спаса на Берестове

12.09.2019 / 11:03
В Киево-Печерской лавре освятили накупольные кресты для церкви Спаса на Берестове
lavra.ua Источник: Центр информации УПЦ
Церковь Спаса на Берестове была построена в конце XI – начале XII веков

В Киево-Печерской лавре освятили накупольные кресты для храма Спаса на Берестове.

Чин освящения в храме Всех святых совершил благочинный монастыря архимандрит Антоний (Олиферович), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

«Это великое торжество для всех нас, – сказал архимандрит. – Я сердечно благодарю тех, кто был причастен и кто потрудился над реставрацией. Мы все с вами являемся членами Православной Церкви, единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви, которую основал Сам Иисус Христос, потому и в дальнейшем будем трудиться на благо святой лавры. Сделано уже немало, но впереди у нас еще долгий путь сотрудничества, который, как все мы надеемся, будет плодотворным и принесет хорошие плоды!».

Церковь Спаса на Берестове была построена в конце XI – начале XII веков в селе Берестово, которое являлось загородной резиденцией великих Киевских князей. По преданию, в свое время в ней служил святитель Иларион, третий митрополит Киевский, чьи мощи ныне почивают в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Каменный храм на этом месте был возведен по инициативе святого Владимира Мономаха и был усыпальницей Мономаховичей. Полуразрушенный в 1240 году Спасо-Преображенский храм был восстановлен в 1640-е годы святителем Петром (Могилой).

Сегодня здание храма Спаса на Берестове, входящее в состав Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, является памятником архитектуры национального значения и охраняется ЮНЕСКО. Богослужения в храме совершались с 1990-х до 2002 гг., затем церковь закрыли. В 2017 году началась реставрация церкви. В настоящее время внешние работы близятся к завершению.

Источник: Inpress.ua
лавра, УПЦ, кресты
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