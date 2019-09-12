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В столице трамвай переехал автомобиль

12.09.2019 / 11:14
В столице трамвай переехал автомобиль
Киев Источник: Киев Оперативный
Моторный отсек автомобиля почти полностью ушел под переднюю часть трамвая

В среду, 11 сентября, на Карельском переулке в Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet и трамвая.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

На фотографиях видно, что в результате столкновения моторный отсек автомобиля почти полностью ушел под переднюю часть трамвая. Движение общественного транспорта на данном участке было заблокировано.

«Водитель этого Chevrolet полагал, что успеет проскочить перед трамваем, но чутье его подвело», - говорится в комментарии к фото.

Есть ли пострадавшие в результате инцидента – не уточняется.

Источник: Inpress.ua
трамвай, столица, Киев, ДТП
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