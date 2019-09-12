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ВР начала возвращать закон о незаконном обогащении, но с бонусом для коррупционеров

12.09.2019 / 11:15
Верховная Рада за основу в первом чтении поддержала президентский законопроект, которым предлагается увеличить сумму разницы между доходами и состоянием за которую могут привлечь к ответственности.

За соответствующий законопроект 11 сентября проголосовали 316 народных депутатов.

Также нардепы вдвое сократили срок подготовки законопроекта ко второму чтению.

В законопроекте, в частности, предлагается повысить минимум обогащения, который позволяет привлекать к ответственности.

В проекте закона и пояснительной таблице к нему речь идет об активах более 15 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 тысяч гривен). В то же время в сравнительной таблице к законопроекту говорится о 12 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (204 тысячи гривен).

Законопроект №1031, который внес президент Владимир Зеленский 29 августа, предполагает дополнение Криминального Кодекса статьей 368-5, согласно которой незаконное обогащение наказывается "лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

Предыдущая статья, отмененная Конституционным судом, предусматривала наказание для тех, у кого разница между доходами и состоянием составляла тысячу необлагаемых минимумов (17 тыс. грн), то есть 960 тысяч гривен.

В переходных положениях Налогового кодекса говорится, что для норм административного и уголовного законодательства в части квалификации преступлений сумма необлагаемого минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы - сейчас 960,5 гривен.

Согласно с блогом в УП народного депутата от "Голоса" Александры Устиновой, эта норма будет применяться к предложенной новой статье УК 368-5.

То есть для лиц, подпадающих под ответственность за незаконное обогащение, сумма разницы между доходами и состоянием должна составлять не более 255 тыс. гривен, а более 14,4 млн гривен.

По сравнительной таблице законопроекта – не более 204 тыс. грн, а более 11,5 млн грн.

Кроме того, в отмененной версии незаконными считались активы, "законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами". По мнению Конституционного суда, это противоречило презумпции невиновности. В проекте, который внес Зеленский, такой фразы нет.

Также предложение президента отличается от предыдущей нормы тем, что предусматривает единую степень тяжести этого преступления. В то время как раньше наказание было разным: до двух лет - для служащих, от двух до пяти - для тех, кто занимает ответственное положение, и от 5 до 10 - особо ответственное положение. Во всех случаях также была предусмотрена конфискация имущества.

Напомним: в июне Зеленский подавал проект закона, которым предлагалось наказывать госслужащих за сомнительные активы.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Источник 

законопроект, ВР, незаконное обогащение
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