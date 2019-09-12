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Рябошапка отдал кресло Матиоса Чумаку

12.09.2019 / 11:46
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил экс-нардепа Виктора Чумака заместителем генпрокурора – главным военным прокурором.

 

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Дословно: "Генеральный прокурор Руслан Рябошапка... 11 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора – главным военным прокурором".

10 сентября кандидатуру Чумака согласовал президент Владимир Зеленский.

Справка. Виктор Чумак родился 5 июня 1958 года. В 1995 году закончил Киевский университет имени Шевченко по специальности "Правоведение".

До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы.

В 2000 году – возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Виктор Чумак был народным депутатом 7-го (избирался от "УДАРа" Виталия Кличко) и 8-го (избирался от БПП) созывов.

С 2012 года работал в должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, а с 2014 года – в должности заместителя председателя этого комитета.

Напомним, 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Еще в должности замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

29 августа президент Владимир Зеленский внес проект закона №1032, которым предлагает ликвидировать военную прокуратуру, уменьшить штат прокуратуры и остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 января 2021 года.

29 августа в первый день работы нового парламента депутаты проголосовали за назначение Руслана Рябошапки новым генпрокурором.

Источник 

военный переворот, Чумак, Матиос, Рябошапка
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