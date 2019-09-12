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На Киевщине из-за поджога травы сгорели дома и машины

12.09.2019 / 11:46
На Киевщине из-за поджога травы сгорели дома и машины
Любимовка Источник: Нацполиция
Местный житель нанес соседям крупные имущественные убытки

На Киевщине в результате поджога травы сгорели три дома и пять авто.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

«В с. Любимовка Вышгородского района 42-летний местный житель нанес соседям крупные имущественные убытки в результате поджога травы. Многочисленные предостережения и запреты относительно поджога мужчина проигнорировал. Огонь быстро перекинулся с его участка на соседние», – сказано в сообщении.

Как сообщается, пожар уничтожил три дома, пять автомобилей, а также три гаража и трактор.

Обошлось без жертв.

Правоохранители сейчас выясняют все детали происшествия, продолжаются следственные действия.

Открыто уголовное производство по ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от пятидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Источник: Inpress.ua
пожар, поджог, киевская область, Любимовка
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