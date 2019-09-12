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В центре столицы пожилая женщина выпала из окна 8 этажа

12.09.2019 / 14:20
В центре столицы пожилая женщина выпала из окна 8 этажа
Киев Источник: Информатор
Погибшей было 82 года

В четверг, 12 сентября, в Киеве по адресу бульвар Леси Украинки, 24 произошел трагический инцидент - из окна 9-этажного дома выпала женщина.

Прибывшие на место происшествие медики констатировали смерть, сообщает «Информатор».

Вызов на линию экстренных служб поступил около 10 утра от очевидцев события.

Погибшей женщине было 82 года. По информации издания, погибшая имела проблемы с психическим здоровьем и проживала на восьмом этаже девятиэтажного дома. Именно из окна ее квартиры и произошло падение.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Источник: Inpress.ua
столица, криминал, Киев, ДТП
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