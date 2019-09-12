Фракция Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) подготовили 13 нардепов.

Среди них Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Степан Кубив, Николай Княжицкий и другие.

Текста документа на сайте Рады пока нет. Только указано, что он поступил в парламент и передан на рассмотрение руководству.

Сейчас спикер ВР не может подписать закон об импичменте, поскольку, согласно регламенту, Рада сначала должна рассмотреть проект постановления об отмене решения.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект президента Владимира Зеленского об импичменте.

Принятие закона ознаменовалось скандалом, поскольку его на одном заседании рассматривали и в первом, и во втором чтении.

После принятия закона в первом чтении часть депутатов просили дать время на ознакомление с принятым законопроектом и внесение поправок и настаивали, чтобы во втором чтении и в целом закон рассматривали на следующем заседании.

Однако спикер Рады Дмитрий Разумков такую просьбу проигнорировал, поставил на голосование законопроект в целом, и фракция "Слуги народа" дала в его поддержку 244 голоса.

6 июня народные депутаты приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады", в котором были предусмотрены положения о введении процедуры импичмента.

12 июня закон был направлен Зеленскому. Президент в течение более двух месяцев закон не подписывал.

3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли се сроки.

29 августа Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста.

30 августа Верховная Рада опубликовала текст законопроекта. Согласно проекту, нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

6 сентября профильный комитет рекомендовал Раде принять закон об импичменте.

10 сентября Рада приняла в целом законопроект Зеленского об импичменте.

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