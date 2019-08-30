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Зеленский внес в Раду свой законопроект об импичменте

30.08.2019 / 14:52
Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре отстранения президента Украины с поста. Законопроект определен как неотложный.

Напомним, президент Владимир Зеленский в течение более двух месяцев не подписывает закон, который должен регулировать импичмент президента, принятый Верховной Радой 8 созыва.

6 июня народные депутаты приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

12 июня закон направили Зеленскому, и по состоянию на 22 августа он до сих пор не возвращен с подписью президента или наложенным вето.

3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить по закону о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли все сроки.

В то же время, 29 мая Зеленский подал в Верховную Раду свой проект закона об импичменте.

Источник

импичмент, ВР, Зеленский
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