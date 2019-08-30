Накануне Дня знаний в Церкви напомнили, что важно уметь учиться

Ключевым фактором образования является умение учиться.

Об этом сказал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает «Фома» со ссылкой на «Известия».

«Образование – это в том числе подготовка к будущему. Фишка, как сейчас говорят, в том, что мы не очень понимаем, каким оно будет. Стремительность плюс масштабность происходящих перемен исторически беспрецедентна», – рассказал Владимир Легойда.

В такой ситуации, как отметил глава Синодального отдела, один из центральных вопросов – как готовить к будущему, которое неизвестно?

Владимир Легойда заметил, что ряд экспертов предлагают в такой ситуации учить, прежде всего, «умению действовать в условиях неопределенности и принимать нестандартные решения».

Также Владимир Легойда отметил значимость такого фактора, как память, которая является одной «из ключевых категорий человеческой культуры и важнейших характеристик человеческой личности».

Однако, как он считает, было бы хорошо, если на выходе из школы, и уж, тем более из ВУЗа, выпускник умел хотя бы ориентироваться в общекультурном пространстве, чтобы у него «была какая-то система представлений о мире и жизни».

Помочь в этом, по мнению Владимира Легойды, и должно умение учиться, которое складывается из ряда факторов, подчас тривиальных, например, чтения книг.

«Я просто говорю своим студентам следующее: не знаю, как вам в будущей профессии (не важно, какой) поможет то, что вы читали «Дон Кихота», «Братьев Карамазовых» или «Так говорил Заратустра», но я уверен: поможет точно. Потому что это будет, как сейчас говорят, вашим конкурентным преимуществом. Это разовьет ваш мозг, вашу, простите за выражение, креативность», – рассказал он.

Таким образом, как заключил Владимир Легойда, «сейчас … речь идет не только о возможной, но, скорее всего, неизбежной смене/освоении новых профессий на протяжении всей активной части жизни. И здесь ключевым является умение учиться».

Владимир Легойда уверен, что в этом направлении школа или ВУЗ должны двигаться вместе с учащимися. Первые не должны убивать у школьников и студентов стремление к знаниям, «почемучку», а вторые – должны хотеть задавать вопросы.