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Зеленский внес в Раду ряд законопроектов об изменениях в Конституцию

30.08.2019 / 15:23
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду ряд законопроектов о внесении изменений в Конституцию.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Так, глава государства предложил к рассмотрению законопроект №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)".

Также внесены законопроект №1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (об уполномоченных Верховной Рады Украины)" и законопроект № 1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (об законодательной инициативе народа)".

Кроме того, Зеленский в законопроекте № 1014 предлагает внести изменения в статью 106 Конституции по закреплению полномочий Президента образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

Еще одним президентским законопроектом № 1013 об изменениях в Конституцию предусмотрена отмена адвокатской монополии.

Как сообщалось, ранее в партии "Слуга народа" заявляли, что намерены предусмотреть в Конституции уменьшение состава Верховной Рады до 300 человек, наличие двух правовых оснований для отмены статуса народного депутата: кнопкодавство и прогулы, введение народа как субъекта законодательной инициативы".

Источник

Конституция, ВР, Зеленский, изменения в Конституцию
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