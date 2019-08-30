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Обнародованы подробности захвата храма УПЦ на Волыни: Бросали иконы и раздевали матушку

30.08.2019 / 15:45
Обнародованы подробности захвата храма УПЦ на Волыни: Бросали иконы и раздевали матушку
На Волыни захватили храм Источник: Конкурент
Жительница села Четвертня Вера Пинчук рассказала, что защищать свой храм от посягательств активистов ПЦУ пришли также пожилые люди

Обнародованы подробности захвата Спасо-Преображенского храма Украинской Православной Церкви села Четвертня Волынской области.

Воспоминания прихожан УПЦ о том, что совершали активисты Православной Церкви Украины во время захвата храма, опубликовало информационное агентство «Конкурент».

«Меня за горло душил мой же односельчанин. Женщинам ноги крутили, бросали их на асфальт. На матушке разорвали халат. Пусть Бог простит, но учительница местной школы кричала: "Давайте эту с*ку сюда, раздевайте ее до трусов!". А вторая учительница дергала матушку. У нее полно синяков на теле», – сообщила жительница села Елена Антонюк.

По словам других жителей села, учительница обзывала матушку разными нецензурными словами. Кто-то упрекал жену священника УПЦ, что она пришла в церковь «в сексуальном халатике», а одна активистка ПЦУ кричала, чтобы матушку раздели и отдали мужчинам.

Мать украинского воина, который служит на Донбассе, Валентина Ильчук рассказала, что ее обозвали «сепаратисткой» и требовали, чтобы она покинула село и уехала к своему сыну.

«Я стояла с иконами в руках. Мужчины ПЦУ пьяные очень были. Один вырвал иконы из моих рук и бросил их на землю, как мяса кусок. Крутили меня, как футбольный мяч. Руки крутили, я еле вырвалась из того ада. Потом меня снова за руки схватили и кричали, чтобы я из села убиралась. Мои родители, дети, правнуки и я здесь родились. А они от меня требуют, чтобы я на Донбасс ехала. За что?», – спросила Валентина Ильчук.

Жительница села Четвертня Вера Пинчук рассказала, что защищать свой храм от посягательств активистов ПЦУ пришли также пожилые люди.

«Говорят о Донбассе. Здесь Донбасс «отдыхает». Это было страшно. Представители ПЦУ били женщин. Лично меня ударили в грудь, два человека тянули за руки. Эти амбалы шли на нас, мы пытались защищать 80-летних бабушек с палочками, которые также пришли оборонять нашу церковь. Если бы полиция их изначально не остановила, я не знаю, что бы это было. Полицейские остановили ту толпу, говорили, чтобы не делали этого, ведь там женщины. Но потом они были совсем бездеятельными. Просто отошли в сторону. Некоторые даже стояли и улыбались», - сказала Вера Пинчук.

Она отметила, что к захвату подстрекал священнослужитель ПЦУ.

«Их батюшка говорил, мол, чего стоите, не возьмете штурмом – ничего не будет. И болгарка у них была готова, и переноска появилась в одну секунду. И батюшка их, кстати, сказал, что кто-то из нас сядет в тюрьму. Что он имел в виду? Ведь это было еще до инвентеризации», – отметила Вера Пинчук.

Как сообщалось, 20 августа в селе Четвертня комиссия, которая состояла из чиновников  Волынской ОГА в сопровождении полиции, передала Спасо-Преображенский храм УПЦ местным активистам ПЦУ.

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ, ПЦУ
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