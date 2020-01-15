Рада предварительно одобрила идею Зеленского изменить Конституцию и полномочия ВР

За решение 14 января проголосовали 249 депутатов.

Речь идет о проекте закона №1028 о внесении изменения в статью 85 Конституции относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Президент этим законом предлагает расширить полномочия Рады и дать ей право создавать вспомогательные органы парламента "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Валерий Божик на заседании Рады пояснил, что новый закон наделит ВР конституционным правом создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы.

По его словам, до этого законопроект проверил Конституционный суд и признал его полностью соответствующим Основному закону. "Без всяких оговорок", - подчеркнул Божик.

Против закона выступили фракции "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". У Тимошенко не понимают цель нововведения, а у Порошенко и Вакарчука идею называют бессмысленной.

Напомним: еще в сентябре 2019 года Верховная Рада направила этот законопроект в Конституционный суд.

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