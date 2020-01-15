Войти | Зарегистрироваться
10:00

среда,
15 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рада приняла заявление относительно ответственности Ирана за уничтожение самолета МАУ

15.01.2020 / 09:42
Верховная Рада приняла заявление в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в результате его уничтожения Исламской Республикой Иран.

Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всеобъемлющего расследования обстоятельств крушения пассажирского самолета PS752 авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) в результате попадания в него боевой ракеты в районе международного аэропорта Тегерана 8 января.

Соответствующее заявление №2726 на заседании парламента во вторник, 14 января, поддержали 368 народных депутатов.

"Верховная Рада настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всеобъемлющего расследования обстоятельств этой трагедии, и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставление всячески возможного содействия их работе", - говорится в заявлении.

Украинский парламент также ожидает официального извинения Ирана за сбитый украинский самолет и гибель его экипажа и пассажиров, и призывает Иран признать свою полную ответственность.

Верховная Рада призвала мировую общественность и международные организации поддержать Украину в ее настаивании на проведении расследования, установлении и наказании всех виновных, возвращении тел погибших, а также способствовать, чтобы иранская сторона осуществила все компенсационные выплаты.

"Верховная Рада призывает Международную организацию гражданской авиации (IKAO) предпринять меры для своевременной оценки рисков полетов гражданской авиации для предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы", - говорится в заявлении.

Украинский парламент также призвал органы государственной власти Украины информировать полной мерой общество о результатах расследования катастрофы.

Вместе с тем, перед голосованием за это постановление нардеп от фракции "Евросолидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко призвал парламентариев проголосовать альтернативную версию обращения, подготовленную представителями "Евросолидарности".

"Почему стоит принимать не такую редакцию постановления: речь идет о роли и месте нашего государства в современном мире, о наших отношениях с ключевыми западными партнерами, о взаимоотношении с Российской Федерацией, о том, как отечественная дипломатия способна защитить национальные интересы государства и о том, как функционирует система национальной безопасности в стране, а также, какие выводы необходимо сделать из этой катастрофы", - заявил Порошенко с трибуны парламента.

Он подчеркнул, что заявление украинского парламента "не должно иметь поминально-ритуальный характер, оно всем своим смыслом должно демонстрировать сильную украинскую позицию: и власти, и оппозиции".

В связи с этим, сказал Порошенко, фракция "Евросолидарности" просит поставить на голосование и ее заявление в повестку дня Верховной Рады и поддержать это заявление.

Однако спикер парламента Дмитрий Разумков ответил, что два таких постановления по регламенту нельзя ставить на голосование, и парламентарии перешли к голосованию впоследствии принятого постановления.

Источник

парламент, самолет, крушение, ВР, МАУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 января
14 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.