На Волыни община УПЦ девятый месяц удерживает храм от захвата

В Волынской области в селе Будятичи многочисленная религиозная община Украинской Православной Церкви с апреля прошлого года продолжает защищать свои святыни от захвата активистами Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный юридический отдел, верующие молятся под открытым небом у ворот Свято-Николаевского храма, отстаивая свое имущество.

«Церковь-мученица снова страдает. В 1959 году храм в Будятичах был полностью уничтожен властями, и отстроенный людьми и мной, и не только усилиями окружающих сел, города Нововолынск, но и всеми, кто приезжал на святой источник», - сообщил настоятель общины УПЦ протоиерей Иоанн Сабивчак.

Все это время, во время дождя, жары и холода, литургия совершается на улице под церковными воротами. Пока иск о перерегистрации юридического лица - общины УПЦ - в пользу ПЦУ рассматривается в судебном порядке, однако уже стало известно, что речь зашла о приватизации земли новой церковной структурой. Верующие настроены решительно - построенный буквально собственными руками храм люди отдавать не хотят.

«Люди устали от противостояния», - отметил священник.

Как сообщалось, 21 апреля 2019 года в селе Будятичи сторонники ПЦУ пришли к настоятелю Свято-Николаевского храма УПЦ протоиерею Ивану Сабивчаку и заявили, что храм теперь принадлежит им.

Рейдеры показали настоятелю документы о перерегистрации общины и потребовали передать им храм. По словам настоятеля, за неделю до собрания территориальной общины в Будятичах религиозная община провела свои собрания, на которых подтвердила верность УПЦ. Решение прихода было проигнорировано, перерегистрация устава была осуществлена, как и в большинстве предыдущих случаев, без предъявления оригиналов уставных документов инициативной группой ПЦУ, хранящихся у настоятеля. Начиная с 21 апреля, храм и вход на территорию закрыты.