В Киеве состоится гала-концерт лауреатов фестиваля православной поэзии

В столичном Доме Художника 21 января состоится музыкально-поэтический гала-концерт с участием победителей I-го Киевского фестиваля православной поэзии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, мероприятие начнется в 18.00.

Вниманию гостей праздника представят экспозицию художественных работ.

В концерте примут участие протоиерей Роман Барановский, Нина Шаварская, Галина Ильева, Алексей Ахаимов, семейный дуэт Александра и Лилии Коняевых, а также Сергей Сергиенко.

Как сообщалось, 22 декабря по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Киеве прошел детский фестиваль православной поэзии для детей-авторов в возрасте 7-15 лет.

29 декабря в Киевском Доме ученых НАН Украины состоялось награждение лауреатов и дипломантов I Киевского фестиваля православной поэзии.