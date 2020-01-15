Войти | Зарегистрироваться
11:38

среда,
15 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве состоится гала-концерт лауреатов фестиваля православной поэзии

15.01.2020 / 10:12
В Киеве состоится гала-концерт лауреатов фестиваля православной поэзии
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Вниманию гостей праздника представят экспозицию художественных работ

В столичном Доме Художника 21 января состоится музыкально-поэтический гала-концерт с участием победителей I-го Киевского фестиваля православной поэзии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, мероприятие начнется в 18.00.

Вниманию гостей праздника представят экспозицию художественных работ.

В концерте примут участие протоиерей Роман Барановский, Нина Шаварская, Галина Ильева, Алексей Ахаимов, семейный дуэт Александра и Лилии Коняевых, а также Сергей Сергиенко.

Как сообщалось, 22 декабря по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Киеве прошел детский фестиваль православной поэзии для детей-авторов в возрасте 7-15 лет.

29 декабря в Киевском Доме ученых НАН Украины состоялось награждение лауреатов и дипломантов I Киевского фестиваля православной поэзии.

Источник: Inpress.ua
Киев, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 января
14 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.