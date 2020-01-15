У Зеленского допускают, что самолет МАУ сбили преднамеренно

Об этом свидетельствует комментарий помощника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Прямая речь: "Было несколько версий, версия ракеты была одной из основных с самого начала. Именно поэтому туда поехали наши люди, чтобы на месте изучить все обстоятельства и установить факты.

Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом".

Ермак добавил, что именно поэтому работа комиссии продолжается.

Также помощник президента сообщил, что в ближайшие дни в Украину должен прибыть представитель Ирана.

Напомним: самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажирови 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа). Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.

В субботу, 11 января, утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.

По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.

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