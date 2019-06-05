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Рада не включила в повестку дня президентский законопроект об импичменте

05.06.2019 / 12:29
Народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии Верховной Рады законопроекты, среди которых законопроект об импичменте.

На пленарном заседании парламента во вторник, 4 июня, нардепы не поддержали включение в повестку дня сессии законопроектов №10340 и №10340-1 об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), инициатором одного из которых является действующий глава государства Владимир Зеленский.

Кроме того, парламентарии не включили в повестку дня президентский законопроект (№10356) о внесении изменения в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

Помимо этого, Рада не поддержала включение в повестку дня сессии ряд других законопроектов, в частности в сфере финансирования программ и учреждений здравоохранения, в сфере жилищно-коммунальных услуг и в сфере энергетики.

Источник 

импичмент, ВР
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