Рада приняла закон об импичменте

Прямая речь спикера ВР Дмитрия Разумкова: "245 – за. Решение принято. Против 73. Воздержались 55. Закон принят".

Закон поддержали 244 нардепа от "Слуги народа" и один внефракционный.

Это голосование не встретили аплодисментами. Наоборот оно вызвало возмущение части депутатов.

Две фракции просили время на заявления, однако Разумков объявил перерыв на 30 мин.

После принятия закона в первом чтении часть депутатов просили дать время на ознакомление с принятым законопроектом и внесение поправок и настаивали, чтобы во втором чтении и в целом закон рассматривали на следующем заседании.

Однако Разумков такую просьбу проигнорировал. Он попросил высказаться по этому вопросу представителя профильного комитета, нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко.

Прямая речь Клочко: "Все замечания были рассмотрены на комитете. Те из них, что стоили внимания, были учтены, в связи с чем предлагаю признать законопроект таким, что не требует доработки, поддержать и проголосовать".

Фракция "Батькивщина" просила дать хотя бы 5 дней на внесение поправок. Однако Разумков поставил на голосование предложение комитета, а не "Батькивщины".

Это решение, несмотря на возмущение части зала, поддержали 245 народных избранников (243 – от "Слуги народа" и 2 внефракционных).

Депутаты призвали "не ломать Раду через колено", не нарушать регламент и дать возможность внести поправки ко второму чтению.

Прямая речь депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко: "Вы нарушили очень грубо регламент. Вы просто унижаете саму роль парламента. Вы перечеркнули право каждого депутата подать поправки. Если вы дальше сегодня будете так голосовать, то парламент просто не существует. Это не просто зеленый принтер и ксерокс – это просто приставки к зеленой кнопке микрофона".

Однако фракция "Слуги народа" призвала голосовать за законопроект 10 сентября и без поправок.

После этого, несмотря на замечания и крики в зале, Разумков поставил на голосование принятие законопроекта в целом, и депутаты "Слуги народа" его поддержали.

Напомним, на утреннем заседании 10 сентября Рада приняла президентский закон об импичменте в первом чтении.

Проект закона №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" предусматривает, что нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов.

Представление должно содержать правовое обоснование создания специальной временной следственной комиссии, которая будет проводить расследование факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления.

В состав комиссии входят нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи.

Президент, в свою очередь, в процедуре импичмента может пользоваться услугами защитников в количестве от одного до пяти, которые обеспечивают защиту его прав, свобод и интересов.

Пленарное заседание Рады, на котором рассматриваются выводы и предложения комиссии, должно быть открытым, за исключением случаев, когда озвучиваемая информация составляет гостайну.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента Рада должна обратиться в Конституционный и Верховный суды.

Суд должен подтвердить конституционность рассмотрения дела об импичменте и наличие в деяниях президента признаков преступления.

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосовало не менее ¾ конституционного состава Верховной Рады.

Если решение не набрало необходимое количество голосов, спикер от имени всей Рады в письменной форме приносит главе государства извинения.

В случае отставки президента по собственному желанию процедура импичмента прекращается на любой стадии, производства в Конституционном и Верховном судах закрываются.

6 июня народные депутаты приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады", в котором были предусмотрены положения о введении процедуры импичмента.

12 июня закон был направлен Зеленскому. Президент в течение более двух месяцев закон не подписывал.

3 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал Зеленского ответить относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли се сроки.

29 августа Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста.

30 августа Верховная Рада опубликовала текст законопроекта. Согласно проекту, нардепы могут отстранить президента "исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

6 сентября профильный комитет рекомендовал Раде принять закон об импичменте.

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