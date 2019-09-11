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В центре Киева под асфальт провалился грузовой автомобиль

11.09.2019 / 09:33
В центре Киева под асфальт провалился грузовой автомобиль
Киев Источник: Сегодня
Грузовик не "вписался" в тротуар и колесом провалился в яму

В Киеве 10 сентября на Печерске «ушел» под асфальт грузовой автомобиль.

ЧП произошло в центре столицы, на Лютеранской улице, где большая фура оказалась в яме, которая образовалась под брусчаткой. Фотографии с места происшествия опубликовала в соцсетях местная жительница, передает «Сегодня».

«Грузовик провалился левым колесом. Образовалась огромная яма! Готовьтесь: не будет воды» – пишет в группе "Печерский район" в Facebook Валентина Рубан.

По ее словам, возможно, грузовик не "вписался" в тротуар и колесом провалился в уже разрытую яму. Также сообщается, что на момент аварии в него мог быть загружен песок.

Как сообщалось ранее, в Киеве 22 августа "Газель" провалилась в яму на асфальте на проспекте Правды.

Источник: Сегодня
киев, столица, ЧП
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