В центре Киева под асфальт провалился грузовой автомобиль

В Киеве 10 сентября на Печерске «ушел» под асфальт грузовой автомобиль.

ЧП произошло в центре столицы, на Лютеранской улице, где большая фура оказалась в яме, которая образовалась под брусчаткой. Фотографии с места происшествия опубликовала в соцсетях местная жительница, передает «Сегодня».

«Грузовик провалился левым колесом. Образовалась огромная яма! Готовьтесь: не будет воды» – пишет в группе "Печерский район" в Facebook Валентина Рубан.

По ее словам, возможно, грузовик не "вписался" в тротуар и колесом провалился в уже разрытую яму. Также сообщается, что на момент аварии в него мог быть загружен песок.

Как сообщалось ранее, в Киеве 22 августа "Газель" провалилась в яму на асфальте на проспекте Правды.