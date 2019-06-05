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Православная китаянка написала образ Пекинской Богородицы

05.06.2019 / 12:49
Православная китаянка написала образ Пекинской Богородицы
Икона Пекинской Богородицы Источник: Фома в Украине
Этим образом пополнилась иконография китайских образов Божией Матери

Прихожанка пекинского храма Успения Пресвятой Богородицы написала новый образ Божией Матери, который назвали «Пекинская».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook настоятель русского храма в честь апостолов Петра и Павла в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев, сообщает «Фома в Украине».

«В Пекине, наша прихожанка написала. У неё была полная творческая свобода — тут виден Пекин и пророки, т.е. мысль о том, что Китай ждёт принятия Возвещённого пророками», — написал священник.

По словам отца Дионисия, этим образом пополнилась иконография китайских образов Божией Матери, в которую, помимо новой, также входят «Порт-Артурская», «Харбинская» и «Гонконгская».

Источник: Inpress.ua
икона, православие, Богородица
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