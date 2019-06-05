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НАПК впервые просит забрать мандат у депутата

05.06.2019 / 11:58
Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось ко главе Верховной Рады на счет досрочного прекращении полномочий народного депутата БПП Федора Негоя.

Основанием стало решение суда о признании факта совместительства, впервые принятого в отношении народного депутата, объясняет НАПК.

В целом агентство составило 38 протоколов об административных правонарушениях за нарушение нардепами закона "О предупреждении коррупции" из-за конфликта интересов и совместительства, 7 из них касались именно "совместительства и совмещения с другими видами деятельности".

Печерский районный суд Киева во время рассмотрения протокола в отношении депутата Федора Негоя констатировал факт нарушения требований п. 2 ч. 1-й ст. 25 закона и совершение им административного правонарушения, предусмотренного ч. 2-й статьи 172-4 КУоАП.

Но производство по указанному делу закрыто по истечению сроков привлечения к административной ответственности.

В то же время требования относительно несовместимости депутатского мандата установлены также статьей 3 закона "О статусе народного депутата Украины". Согласно п. 6 ч. 1-й этой статьи народный депутат не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

Согласно части 4-й статьи 81 Конституции Украины в случае невыполнения требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности полномочия народного депутата прекращаются досрочно на основании закона по решению суда.

В связи с этим, НАПК просит главу Верховной Рады Андрея Парубия поручить профильному комитету парламента обработать материалы о совершенном Негоем нарушения требований Конституции и законов Украины относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности.

Комитет должен предоставить спикеру вывод для последующего обращения в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

Отметим, что НАПК не уточняет, какую еще должность занимает депутат Негой.

Согласно декларации за 2018 год, он является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) в ООО "БВФ "Нежданна", получает зарплату в Верховной Раде и пенсию в Херсонской области.

Напомним: Федор Негой запомнился тем, что в начале работы Верховной Рады 8 созыва – 4 декабря 2014 года – стал фигурантом драки в парламенте, которая началась с того, что он толкнул Владимира Парасюка.

14 апреля 2016 года внефракционный тогда Негой вошел во фракцию "БПП "Солидарность".

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мандат, НАПК, Федор Негой
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