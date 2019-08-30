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Первым вице-спикером Рады стал Стефанчук

30.08.2019 / 14:21
Народный депутат от "Слуги народа", представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук избран первым заместителем председателя Верховной Рады.

Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов.

Руслан Стефанчук родился 29 октября 1975 в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (ныне - Хмельницкий национальный университет).

Профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Занимался адвокатской деятельностью.

Во время президентской кампании 2019 курировал работу экспертных групп. С 2019 года - советник Президента Украины, представитель президента в Верховной Раде.

Источник

вице-спикер, ВР, Стефанчук
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