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Уволили глав полиции сразу в четырех областях

30.08.2019 / 13:50
С должностей освободили руководителей главных управлений Нацполиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Такое решение принято руководством Нацполиции согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу 23 августа", - объясняют в ведомстве.

Там рассказали, что бывшего главу полиции Львовщины Валерия Середу перевели на должность начальника департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины. Главного полицейского Житомирщины Вячеслава Печененко назначили в центральный аппарат Национальной полиции Украины.

По данным пресс-службы, что же касается бывших начальников главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях, то вопрос дальнейшего прохождения ими службы еще решается.

Источник

увольнение, Нацполиция
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