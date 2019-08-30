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Разумков избран председателем Верховной Рады IX созыва

30.08.2019 / 13:19
Народный депутат от партии "Слуга народа"Дмитрий Разумков избран председателем Верховной Рады 9-го созыва.

Новоиспеченные депутаты Верховной Рады 9 созыва на своем первом заседании назначили главой Верховной Рады руководителя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

Кандидатуру президентской партии поддержали 382 депутата.

Руководитель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия внес кандидатуру Дмитрия Разумкова на должность спикера, а тот сказал, что имеет конфликт интересов – и передал ведение заседания коллеге Руслану Стефанчуку. Стефанчук констатировал, что других предложений не поступило.

Разумков заявил, что коалиция в предыдущей Раде была "виртуальной" – и подорвала доверие к парламенту, а в новой Верховной Раде – 80% новых лиц, и это – самый молодой парламент из всех созывов.

По его словам, Верховная Рада 9 созыва должен осуществить экономический прорыв и очистить власть от коррупции и кумовства.

Разумков назвал 3 направления деятельности: в частности, реформу институтов власти и очищение власти от коррупционных практик.

Разумков отметил, что нужен эффективный механизм отзыва депутата, если он утратил доверие избирателей.

По его мнению, от подковерных договоренностей следует перейти к голосованиям с учетом общих интересов – и первым испытанием будет голосование за снятие депутатской неприкосновенности.

Другим важным решением Разумков назвал принятие закона об импичменте.

Кроме того, Разумков считает необходимым вернуть ответственность за незаконное обогащение.

Также он высказался за оптимизацию количества государственных органов и честный суд

Прямая речь Разумкова: "Нам стыдно смотреть людям в глаза, если мы не сделаем то, что обещаем".

Отвечая на вопрос Ирины Геращенко ("Европейская солидарность"), Разумков сказал, что закон о следственных комиссиях, уже принятый Верховной Радой 8 созыва, и закон об импичменте – это должны быть два разных законы.

Нестор Шуфрич спросил о снятии неприкосновенности с президента – Разумков ответил: "Я считаю, что неприкосновенность нужно снимать со всех... Я надеюсь, что вскоре мы этот вопрос сможем решить".

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ВР, Разумков, Слуга народа
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