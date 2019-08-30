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На Буковине верующие УПЦ в течение 201 дня совершают молитвенное стояние

30.08.2019 / 13:18
На Буковине верующие УПЦ в течение 201 дня совершают молитвенное стояние
Верующие Источник: Центр информации УПЦ
Начиная с 27 января – дня, когда в селе провели собрание территориальной общины, которая проголосовала за переход православного прихода в ПЦУ, верующие совершают круглосуточное молитвенное стояние в храме

На Буковине в селе Васлововцы верующие Украинской Православной Церкви в течение 201 дня совершают молитвенное стояние.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, прихожане Свято-Успенского храма непрерывно молятся в своей церкви, которую в мае пытались захватить сторонники ПЦУ.

«Никто из нас не знает, чьей молитвой Матерь Божия хранит от поругания храм, чьей молитвой у прихожан столько сил стоять в вере. Молитвой старушки? Или маленького ребенка? Или верующих УПЦ в далекой Испании, которые звонили в консисторию епархии и говорили, что ежедневно молятся о мире и любви в Васлововцах?», - отметил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 26 мая сторонники ПЦУ совершили нападение на Свято-Успенский храм села Васлововцы Заставновского района Черновицкой области. В тот же день верующие записали видеообращение к Президенту Украины.

Ранее, приверженцы ПЦУ самовольно назначили на 24 февраля проведение своего молебна на территории Свято-Успенского храма УПЦ. Начиная с 27 января – дня, когда в селе провели собрание территориальной общины, которая проголосовала за переход православного прихода в ПЦУ, верующие совершают круглосуточное молитвенное стояние в храме.

Источник: Inpress.ua
Буковина, УПЦ
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