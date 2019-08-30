В Виннице сторонники ПЦУ устраивают провокации в отношении УПЦ, используя флаг Украины

В Виннице сторонники Православной Церкви Украины устраивают провокации в отношении Украинской Православной Церкви, используя государственный флаг Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в официальном заявлении, которое опубликовала пресс-служба Винницкой епархии УПЦ в связи с информацией СМИ, что якобы в селе Хижинцы Винницкого района возле храма УПЦ осквернили государственный флаг.

«Инициатива установления флага Украины на территории храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Хижинцы Винницкого района принадлежала местной общине ПЦУ. Настоятель храма, протоиерей Илья Собцев, сказал сторонникам новой структуры, что храм Рождества Пресвятой Богородицы принадлежит общине УПЦ, а следовательно, устанавливать по собственному желанию в церковном дворе флаг приверженцы ПЦУ не имеют права. В результате переговоров настоятеля храма с активистами ПЦУ стала договоренность о том, что последние не совершат никаких действий, пока в их пользу не будет принято соответствующее решение суда», - говорится в заявлении.

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии, активисты ПЦУ нарушили договоренность.

«К сожалению, не прошло и суток, как члены общины ПЦУ нарушили договоренность и самовольно установили флаг на территории храма. Впоследствии, этот флаг действительно был снят одним из прихожан местного храма, который мотивировал свои действия противозаконностью установления флага возле храма, ведь в Законе о Государственном флаге есть перечень зданий и учреждений, где может устанавливаться или размещаться флаг Украины. Культовых сооружений в этом перечне нет», - подчеркивают в епархии.

Также в пресс-службе Винницкой епархии УПЦ рассказали, кто сообщил СМИ ложную информацию.

«В этом контексте стоит внимания утверждение пресс-секретаря Винницко-Барской епархии ПЦУ иеромонаха Софрония (Чуба), которое уже успели подхватить некоторые СМИ. Отец Софроний обвинил прихожан УПЦ в «осквернении» флага. Но, как известно, осквернение - это надругательство над флагом. Никакого надругательства над флагом, установленным во дворе храма в селе Хижинцы, никто не совершал. Флаг был снят из соображений недопущения его незаконного использования», - говорится в заявлении.

В епархии обратили внимание, что сторонники ПЦУ провоцируют конфликт, незаконно устанавливая флаги.

«В сложившейся ситуации мы вынуждены констатировать, что кампания по установлению флагов на территории храмов имеет все признаки заранее продуманной провокации. Сторонники ПЦУ приходят с инициативой установления флага в храмы УПЦ, непосредственно провоцируя конфликт, либо создавая условия для конфликта в перспективе.

К большому сожалению, мы уже привыкли к тому, что сторонники ПЦУ, называя себя верующими, спекулируют верой. Сейчас, называя себя патриотами, они для провокаций против УПЦ начали использовать государственный флаг», - подчеркнули в епархии.