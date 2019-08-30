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За Богатыреву внесли шесть миллионов залога

30.08.2019 / 12:48
За экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву внесли залог в 6 млн грн.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

“Залог за Богатыреву уже внесли”, - сказала она.

Напомним, ранее залог за Богатыреву обещал внести нардеп Вадим Новинский.

28 августа текущего года Печерский райсуд столицы избрал Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн.

Богатырева 27 августа вернулась в Украину и была задержана в аэропорту "Киев" (Жуляны).

Ранее решением Голосеевского суда Киева от 14 августа прокуратуру Киева обязали закрыть уголовное производство против Богатыревой, поскольку, по выводам суда, по делу истек срок досудебного расследования и последующие следственные действия невозможны.

В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что готовятся обжаловать это решение суда.

В столичной прокуратуре объяснили, что орган досудебного расследования в уголовном производстве в отношении экс-чиновницы Минздрава, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, расположен на территории Днепровского района Киева. В связи с этим районный суд. Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения.

Раиса Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 года - министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 года она объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года - в международный розыск. В настоящее время ее местонахождение было неизвестно.

Богатыреву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

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арест, залог, Богатырева
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